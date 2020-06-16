全聯驚見中衛口罩，網一看顏色暴動：求代購。（圖／翻攝自臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》）

中衛口罩深受民眾喜愛，各大通路只要一上架，就會立刻被搶光，有網友分享，全聯有賣深丹寧色的中衛口罩，1包3入，售價39元，每人限購1包，引發熱議，今早也有網友表示，認真看了一下櫃台，發現真的有耶！

有網友昨在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》發文分享，別人家的全聯總是不會讓人失望，竟然有賣中衛深丹寧色的口罩。真好！剛剛去鳳山的兩家全聯都沒有看到。

貼文曝光後，引起網友討論，「真的別人家全聯比較好，我才問個Z折就被店員講有得帶就好還挑」、「我連Z摺都沒看過了，更何況是中衛」、「好貴的感覺」、「一片13元好貴」、「在哪裡買的」、「可以代購嗎」。

另一位網友則分享，今早去全聯買東西時，特別仔細瞧了櫃台區，結果發現真的有「深丹寧色」的中衛口罩，整包用塑膠袋裝著，大概有快20包， 每包3入售價39元，每人限購1包。

(中時電子報)