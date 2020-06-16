中央三倍券振興經濟，新北市加碼推出「新北振興168」，串連24個商圈推出專屬優惠，且暑假期間百家旅館每月8號、18號、28號房價打8折；運動中心也推出「買千送千」活動、博物館提供門票1＋1優惠；最特別的是，7月15日起憑新北消費發票，單筆滿200元即可參與抽獎活動，獎項包括iphone、電器、免費住宿等2000多項，鼓勵民眾多消費、抽好康。

新北市經發局表示，「新北振興168」串連商圈、夜市、觀光工廠、旅館、 賣場、百貨公司、運動中心、文藝場館等場所，無論實體或電子支付，皆提供優惠折扣，鼓勵民眾來新北市消費，創造庶民經濟，活動期間為7月15日至12月31日。

經發局表示，只要憑新北消費發票，單筆滿200元即可參與抽獎活動，獎項包括iphone、電器商品、 郵政禮券、1年免費運動中心健身房使用VIP、旅館或飯店免費住宿券等，超過2000項獎品。

24個商圈優惠部分，淡水商圈已推出商圈專屬折扣券，「醍醐大師」消費滿100抵用20元，「海邊走走」消費滿千送市價150魚頭酥1罐，「滬尾餅舖」太陽餅買2送1等；新店京站美食市集指定櫃位每週一晚間6點前指定商品享8折優惠，特定套餐享優惠價$168等折扣。

經發局表示，三倍券發放1個半月內，每月8號、18號、28號入住獲得「新北ok認證」的旅館，當晚房價打8折；此外運動中心「買千送千」，凡在運動中心使用振興劵消費滿1000元，贈送運動中心1000元抵用劵，鼓勵民眾持續來館運動。

此外，11間新北農會超市設置振興專區，9月還將推出消費滿額送抽獎券活動；公立博物館推出「博物館1＋1活動」，憑新北市公立博物館門票票根1張，可免費參觀其他館舍一次

(中時 )