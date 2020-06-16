死法超詭異 彰化和美小鎮醫師 掛在診所水塔身亡 13:292020/06/16 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣和美鎮一家診所的謝姓醫師，上午被人發現掛在自家診所頂樓水塔，已明顯死亡，因畫面離奇，檢警還要釐清死因。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 離奇死亡！彰化縣和美鎮一家診所謝姓醫師，16日上午被發現倒趴在自家診所頂樓水塔上，上半身向水塔內，腰部以下下半身懸空掛在水塔外面，已明顯死亡，警方獲報到場調查，初步排除他殺嫌疑，究竟是清理水塔時不慎發生意外？或是想不開？詳細死亡原因檢警還要進一步釐清。 根據了解，警方初步追蹤調查發現，謝醫師一早8點半仍與藥師聯繫，獲報意外死亡時間為上午10時40分，這2個小時中間曾發生過什麼事情，及謝姓醫師遺體相驗結果，都是檢警追查重點。 (中時 ) #水塔 #醫師 #死亡 #診所 #發現 也許您會感興趣 社會熱門新聞 死法超詭異 彰化和美小鎮醫師 掛在診所水塔身亡 - 社會 懸賞200萬現奇蹟！屏安醫院副院長山區失蹤10天幸運平安獲救 - 社會 夫開門見妻裸睡誤認提醒「做功課」 提槍上馬卻崩潰了 - 社會 和美小鎮名醫詭異掛水塔亡 議員林庚壬是換帖兄弟 - 社會 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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