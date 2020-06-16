離奇死亡！彰化縣和美鎮一家診所謝姓醫師，16日上午被發現倒趴在自家診所頂樓水塔上，上半身向水塔內，腰部以下下半身懸空掛在水塔外面，已明顯死亡，警方獲報到場調查，初步排除他殺嫌疑，究竟是清理水塔時不慎發生意外？或是想不開？詳細死亡原因檢警還要進一步釐清。

根據了解，警方初步追蹤調查發現，謝醫師一早8點半仍與藥師聯繫，獲報意外死亡時間為上午10時40分，這2個小時中間曾發生過什麼事情，及謝姓醫師遺體相驗結果，都是檢警追查重點。

(中時 )