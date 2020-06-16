民進黨將徵召行政院副院長陳其邁參加高雄市長補選，一般認為陳其邁是躺著選。但是親綠名嘴王時齊卻認為，陳其邁不是躺著選，這是很困難的挑戰。對此，陳其邁表示，會努力到最後一秒鐘，這個是他對自己的要求。

王時齊日前在政論節目《鄭知道了》中表示，陳其邁不是躺著選，因為93萬的罷免票，其實不是全部都是民進黨的，支持罷免票的並不是全部都是綠的。像2018高市長選舉，陳其邁拿到74萬票，其實是在藍綠對決，緊繃催票催到極致的狀況底下，才催出了74萬的民進黨票，那如果是補選的單一選舉，投票率勢必會下降，所以這是陳其邁一個很大的挑戰。

陳其邁今16日以校友身分出席母校高雄中學畢業典禮，受到大批雄中學生熱烈歡迎。出席典禮後，陳其邁接受大批媒體採訪，被問到王時齊認為不會躺著選的議題時，陳其邁表示，他做任何事情都是實實在在、腳踏實地做事的人，努力到最後一分鐘、最後一秒鐘，這是他對自己的要求。

當記者問到是否有信心超過上次的票數時，陳其邁笑言，只有更好，沒有最好。讓台灣和高雄更好，這是他努力的目標。

(中時電子報)