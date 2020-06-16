楊千霈、鄭仲茵、瑤瑤及張雁名等人近日錄衛視中文台《一袋女王》，聊「說話怎麼那麼難」主題。楊千霈提及爸爸手上有個大傷疤，說是在她2歲時，爸爸為了保護媽媽和她，伸手擋了小混混1刀才留下徽章，沒想到有次跟外婆聊天時，意外發現那道傷疤是當年外婆剁油雞時，爸爸獻殷勤要幫忙，卻意外被砍傷才留下傷痕。

而鄭仲茵則是難得有空可跟女兒吃飯，但女兒卻藉口一堆拒絕，讓她氣到隔天跟助理抱怨女兒叛逆頂嘴，助理這才偷偷透露，女兒其實是要去買她的母親節禮物，讓鄭仲茵生氣轉感動，後來收到名牌項鍊時，她開心要去開氣泡酒慶祝，女兒竟說：「記得要多投資我，這樣我才會送妳更多好一點的。」笑翻眾人。

鄭仲茵（左）曝女兒超貼心。（衛視中文台提供）

生性節儉的瑤瑤則為好友前後借出20幾萬，沒想到對方卻消失1年半，後來得知對方竟揪團要去整形，氣得她立刻傳訊息，沒想到好友竟回她：「我的錢都是有安排的。」讓瑤瑤看完氣炸。

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