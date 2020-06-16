苗栗縣通霄鎮李姓農民，昨日上午在田溝中發現一隻小石虎，小石虎動彈不得，農民以為牠跟家人走丟，石虎媽媽會返回帶走牠，但等了半個多小時都不見石虎媽媽蹤影，李姓農民擔心小石虎遭野狗攻擊，連忙將牠送到派出所安置，小石虎現已送到專業研究單位照料。

據了解，小石虎被發現時全身發抖，且身形嬌小僅1巴掌大，周遭有野狗出沒，李姓農民擔心牠遭攻擊而守護在旁，但等了半個多小時都沒見到母獸出現，自己又有事在身，只好將牠送到烏眉派出所安置。

派出所副所長李建國對石虎頗有認識，過去曾在獸醫指導下為受傷石虎CPR，並順利救回其生命，李建國看到小石虎後立刻聯絡台灣石虎保育協會，並發現小石虎僅2周大，現已將牠送到專業研究單位照料。

苗栗縣農業處則建議，若民眾無意間發現小石虎，在沒有立即危險的情況下，應立即通報1999專線，專人到來前先遠距離觀察，確保無其他威脅靠近；但若小石虎遭到攻擊，可先排除危險並驅趕靠近犬隻，在將小石虎放進紙箱，移到安全位置等相關人員進行處理。

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(中時電子報)