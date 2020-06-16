衛福部長陳時中（見圖）16日出席立委何志偉舉辦的國際旅遊聯盟座談會。（黃世麒攝）

衛福部長陳時中16日出席立委何志偉舉辦的國際旅遊聯盟座談會，針對外界關心他在自費醫材設上限議題中，遭行政院長蘇貞昌打臉，陳時中會後受訪時表示，依據行政體制與倫理，相關政策當然是以行政院長指揮說了算，且蘇揆一向都勉勵閣員施政要更宏觀、看得遠。(圖文／黃世麒)

(中時 )