遭蘇揆打臉？陳時中：以院長指揮說了算 14:452020/06/16 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中（右）16日出席立委何志偉（左）舉辦的國際旅遊聯盟座談會。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中（見圖）16日出席立委何志偉舉辦的國際旅遊聯盟座談會。（黃世麒攝） 衛福部長陳時中16日出席立委何志偉舉辦的國際旅遊聯盟座談會，針對外界關心他在自費醫材設上限議題中，遭行政院長蘇貞昌打臉，陳時中會後受訪時表示，依據行政體制與倫理，相關政策當然是以行政院長指揮說了算，且蘇揆一向都勉勵閣員施政要更宏觀、看得遠。(圖文／黃世麒) (中時 ) #行政 #院長 #陳時中 #行政院長 #指揮 也許您會感興趣 政治熱門新聞 早知韓國瑜會被罷免？記者淚揭綠媒操作手法：最後一點希望都沒了… - 政治 許崑源是他殺？網用高大成「墜樓公式」推斷 本人痛批：下X、垃圾 - 政治 韓市府「單飛不解散」 鄭照新曝真實情況 - 政治 韓國瑜卸任前毀「機密資料」？教育局曝真相 - 政治 遭羅智強嗆聲「貪二代」 陳其邁說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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