高雄市長韓國瑜遭到罷免後，韓粉在全台各地烽火，在多處發起罷免民代的活動，王浩宇、梁文傑、黃捷、陳柏惟、陳致中等人成為韓粉們的第一批目標，其中，「罷免王浩宇」社團正在蓬勃發展，更在近日突破了5萬個讚。

對此，民眾黨立委高虹安曾在政論節目上指出，如果中壢真的有罷免王浩宇的連署相關行動，民眾黨絕對不會缺席！高虹安表示，過去王浩宇曾多次胡亂攻擊、無的放矢，不僅是民眾黨，連民進黨內部都有很多人討厭他！雖然王現在身掛民進黨籍，但事實上他根本就是「小綠公敵」，被罷免掉的機率恐怕相當高！

(中時電子報)