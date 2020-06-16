日本沖繩縣石垣市議會提案更名釣魚台為「登野城尖閣」，引發我國譁然，外交部昨(15)日轉述石垣市長中山義隆的說法，指稱這是為反制大陸，因此舊案重提；對此，國民黨立委陳以信今日受訪時表示，外交部新聞稿缺了一塊，重點是與日方交涉後，日方的具體回應是什麼，外交部應向民眾說明，不能避重就輕；駐日代表謝長廷更不應該放著雙邊機制不管，空講一些不著邊際的風涼話！

針對石垣市長中山義隆的說法，陳以信表示，或許確有其事，但更名釣魚台的背後是否有日本中央政府授意，就不得而知，此次更名釣魚台是由地方議會發動，但日本中央政府對此事仍未表態，這是奇怪之處。他說，縱使起因於日本漁船、漁民遭大陸驅離，但更名一事就是會引發釣魚台主權爭議，衝擊台日雙方關係。

陳以信指出，回顧過去歷史，前東京都知事石原慎太郎曾以買下釣魚台，進行「國有化」政策，當初日方的理由也是因為大陸漁船多次侵入領海，所以才會祭出反制，但還是帶來台日之間的衝突，並影響了台灣漁民權益。他強調，就算日方的說法可以理解，但受衝擊的就是台日關係，以及我國的主權領土和漁民權益，外交部必須積極處理。

陳以信說，中華民國護主權和漁權的立場必須強硬捍衛、彰顯，且台日雙方其實有簽署《台日漁業協議》，應該依協定內容進行處理。他提醒，台日漁業委員會今年因疫情停開、延期，但早有消息指出，我國漁船曾在3月、4月初，多次被對方被趕，已造成漁民權益受損，相關會議停開、權益問題未能解決，當然會導致問題尖銳化，雙方應趕快回到《台日漁業協議》的架構中處理。

陳以信說，在馬政府努力下，現在已有《台日漁業協議》的基礎，外交部應訓令外館以相關協議內容進行協商，更名已有違背當初的協議精神。他呼籲，外交部應該要具體跟民眾說明，日方交涉後的回應、態度是什麼，台日兩方的談判難道中斷了嗎？還有謝長廷在這段時間又做了什麼？都必須向國人鄭重報告。

陳以信表示，謝長廷指台日雙方都知道釣魚台爭議非中央政府所為，這話只是推卸責任，謝長廷身為我國駐日代表，他該說該做的是根據《台日漁業協議》，立即要求日方重啟談判，今年因為疫情停開的台日漁業協商，讓雙方回到談判桌上來解決問題！絕不是放著既有雙邊機制不管，空講一些不著邊際的風涼話！

前總統馬英九日前也呼籲，蔡政府要嚴肅面對這起日方更名事件，訓令駐日代表深入瞭解其背景，查報何以石垣市在此時採取行動？日本政府有無介入？持何立場？駐日代表也應到國會說明，向全民報告。

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(中時電子報)