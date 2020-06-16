外交部日前通電給所有駐外館處新名片格式範例，包括國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，不過卻未出現台灣字樣，引發議論。民進黨多位立委認為，希望外交部可以對外說清楚，並要求外館把「台灣」字眼納入名片。時代力量也在臉書痛批，「蔡政府的台灣價值跑到哪裡去？」要求外交部提出完整說明並即刻更正，同時也要求立法院臨時會必須積極處理華航及護照正名公決案。

時代力量指出，近年隨著香港反送中等國際事件，台灣的本土國家認同逐步上升，但執政黨在國家認同上立場反反覆覆、左顧右盼，在 護照正名及華航更名議題上，完全看不到「正名台灣」的堅定決心，只會搬出一堆理由推拖搪塞。現在竟然要求駐外人員的名片不能印上Taiwan，此舉要叫外交官為何而戰？為誰而戰？

時力質疑，蔡總統在去年國慶演說及今年就職演說都引用「中華民國台灣」6個字，難道總統可以說「中華民國台灣」，外交官只能說「中華民國」嗎？要求外交部對此提出完整說明並即刻更正。

綠委陳亭妃表示，名片爭議外交部應該要解釋及說明清楚，同時應該製訂明確格式的「樓地板」規格，如果有助於整個國家的外交形象提升，甚至可以把Taiwan的字眼放進去，以得到其他國家的認同，進一步以「台灣」與國際間接軌。

綠委郭國文也說，外交部處理方式相對有多些謹慎性考量，除非經過立法院討論像是華航、護照證明等議題，其他部門才會有所作為；同樣道理，名片若沒經過立法院充分討論，行政部會應更慎重處理，以他個人而言，希望要加註台灣字樣。

(中時 )