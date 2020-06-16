睽違已久，宏達電（HTC）今（16）日在台舉辦「1+1無限可能」發表會，在疫情中看見新的契機，宣布將轉型成為綜合發展硬體、軟體與服務的公司，宣布下半年將在台推出VIVE XR Suite軟體服務，當中也包含可將實體展會虛擬化的HTC VIVE Events，在疫情後鎖定遠距溝通的新契機！

HTC CEO Yves Maitre 指出，他在九個月前搬到台灣，對於母親來說，這正是孕育new baby的時間（九個月），因此HTC也將發表醞釀九個月後的第一個新品。Yves Maitre 點到，每個世紀都有一個轉捩點，而2020年就是21世紀的關鍵時刻，是真正5G元年。5G不僅代表高速、低延遲，而是設備之間的溝通與連結將會與過往不再一樣。面對未來，全新的HTC已經準備好，並將全面鎖定B2B、B2C市場，且產品不只包含硬體，也包含軟體與服務層面。過往HTC更專注在B2C市場，但現階段Yves Maitre 指出，HTC要更要放眼B2C市場。HTC將打造一個能讓任何裝置、VR頭戴式裝置都可接入的VR應用商店，敬請期待。

HTC台灣區總經理陳柏諭指出，疫情下，讓很多人開始思考生活可能會因為一些不可抗的外在因素而改變，讓VR會議、遠距教學等都成為可能，也讓外界看見HTC針對VR等領域佈局事實上很早就開始推進，並非曲高和寡。他總結CEO的發言，表示HTC未來將不只是一家投注在VR、智慧型手機的公司，未來也將投入在軟體研發上，將逐漸轉變為一家整合軟體、硬體與服務的公司。

HTC全球產品策略資深副總裁鮑永哲指出，疫情後許多產業都思考Work from everywhere的可能性，也認為遠距工作將會是「新常態」（new normal），但是HTC期待透過藉由XR，期待發展出「後常態」（Next Normal）的型態。不僅是用現有的電子設備實現遠距溝通，而是期待打造全新遠距溝通平台，來實現「遠距體驗」！對此，HTC指出將會在下半年推出HTC Vive XR Suite軟體整合服務。

HTC Vive XR Suite包含VIVE MESEUM、VIVE SOCIAL、VIVE CAMPUS、VIVE SESSIONS、VIVE SYNC，全方位的遠距體驗。突破時間與空間的限制，配合平板、手機、電腦的支援，完成無縫遠距體驗，可以大幅度提升企業生產力。預計今年下半年在台灣推出。

面對今年上半年有許多大型展會因為疫情取消，HTC也跟合作夥伴討論出將實體活動虛擬化的解決方案。因此，HTC也將推出VIVE EVENTS，能讓活動主辦單位將活動虛擬化，或是在同時舉辦線下活動時，也推出線上展覽，透過[email protected] 可以HTC方面聯絡來進一步探討。

(科技)