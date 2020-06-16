總統府本周將公布監委名單，國民黨團今天批評蔡政府「一邊修憲廢考監，一邊提好提滿」。對此，總統府發言人丁允恭表示，依照目前憲法規定，在考監兩院仍存在時，相關憲政職能尚未歸屬他院，仍然需要有正常的行使。

國民黨立院黨團今天舉行記者會，批評民進黨又在搞「雙標」，過去主張廢除考試院、監察院，要提名又要提好提滿。

總統府發言人丁允恭表示，依照目前憲法規定，在考監兩院仍存在時，相關憲政職能尚未歸屬他院，仍然需要有正常的行使，所以政府循既有憲政規範，提名相關人員。

而相較於前屆政府，他說，政府在目前憲政秩序下，更透過立法工作，賦予相關憲政機關人權保障等機制，讓政府效能得到充份發揮。

總統府本周將公布新任監委提名名單。除監察院長由前總統府祕書長陳菊出任，現任監委王美玉等7人將續任外，教育部前政次范巽綠也在名單中。

另外，勵馨基金會執行長紀惠容、前綠委王榮璋、台少盟祕書長葉大華丶前綠委尤美女也在推薦名單，不過尤美女等人仍有爭議，黨政人士表示，還有些名單在溝通調整中，一旦確定就會對外公布。

(中時 )