前高雄市長韓國瑜以逾93萬票遭罷免，令許多韓粉痛心！捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧認為，韓國瑜卸任是一件好事，當焦點從他身上轉移之後，蔡英文政府的施政，就必須攤在陽光下讓大家檢視。他說民進黨一直以來設下「韓國瑜陷阱」來轉移蔡英文施政的無能，若大家還是跳不出來，那就是上了當還沒有學乖。

夏春湧在臉書發文指出，這一年多來，很多人掉入了民進黨設的陷阱中，日子過得很不開心，心情一直起伏不定，對於韓國瑜的一言一行、一舉一動始終放不下丟不掉。他認為，韓國瑜短時間不會有任何的舉動，他說韓是人不是神，不管是誰在如此長時間的壓力下，總要給點時間舒緩，有時候太多的關注也是另外一種壓力，「大家先放過韓國瑜也順便放過自己」。

夏春湧認為，不跟著韓國瑜不代表他會消失，反而會讓韓沉澱一段時間，再出發時也許可以給大家一個全新的感受，得失之間，總是需要重新拿捏。他說韓國瑜卸任是一件好事，當焦點從他身上轉移之後，蔡英文政府的施政，就必須攤在陽光下讓大家檢視。當大家都不談韓國瑜的時候，要談的就是蔡英文，他說一直以來民進黨就是設下「韓國瑜陷阱」，轉移蔡英文施政的無能，如果大家還是跳不出來，那就是上了當還沒有學乖。

夏春湧說目前對付蔡英文政府最好的方法，就是暫時放掉韓國瑜，全力監督蔡英文，讓韓國瑜休養生息，讓蔡英文焦頭爛額，沒有韓國瑜的話題，民進黨就沒有著力點，久而久之他們就會開始暴露自己的缺點。

「讓民進黨棘手的問題還沒有開始」。夏春湧提及，外交的衝擊、觀光的沒落、經濟的衰退以及治安的敗壞，是任何國家都承受不了的重，蔡英文政府未來的束手無策，可以想見而無法避免，也是大家最好的著力點。他說當初蔡政府怎麼對付韓國瑜，現在就怎麼對付蔡英文，「簡單的說就是放過韓國瑜，但是絕不放過蔡英文！」

(中時電子報)