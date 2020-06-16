愛普(6531)走過去年的營運低潮，透過經營策略的積極調整，推動愛普朝向客製化產品研發及智財授權的方向進行轉型，愛普今股價反映轉型利基，盤中維持漲幅2~2.5%。

去年是愛普創立以來最有挑戰的一年，也是愛普上市以來第一個虧損年度，愛普積極調整公司的經營策略，首先，調整商業模式以降低營運風險；再者，調整產品組合以提高整體毛利率；最後，則是極推進下一代人工智慧AI所需要的Memory架構，為公司未來發展開創一片新藍海，在新策略的積極推動下，公司的轉型業已初見成效。

愛普截至今年第一季，庫存已降至低於十億元，毛利率略回升，AI Memory(用於AI運算的晶片，可大幅提升運算處理效續，並降低功耗)的3D架構亦得到晶圓代工廠和多家客戶的支持，期望2020年將是愛普轉折起飛的關鍵一年。

愛普從前年即開始投入研發資源以開發3D AI Memory異質多晶片的封裝技術，並與主流邏輯晶圓代工廠以及目前全世界唯一的DRAM晶圓代工廠力積電進行多方合作。在這個多方合作案中，愛普負責提供高性能客製化DRAM的設計以及DRAM邏輯介面IP服務，此指標性合作案正進行工程樣品測試中。愛普表示，因涉及不同技術架構，開發3D封裝這樣的新技術是有一定風險的，回報時間表亦有不確定性，但對於愛普建立IP授權之長遠商業模式是有極大助益的。

(時報資訊)