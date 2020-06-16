聚陽(1477)今股東會，董事長周理平表示，聚陽防疫產品已經在台灣建立本土的供應鏈，能自給自足，聚陽P3等級的防護衣目前進入第二代生產，預計今年7~8月問市，第二代的P3等級防護衣，對於防病毒和血液的滲透有更好效果。聚陽第一代P3等級防護衣，目前是百分百因應衛福部疾管局(CDC)的需求，月產能15~30萬件，聚陽也是CDC防護衣最大的供應者。

據了解，今年初蔡英文總統參訪聚陽，並強調口罩和防護衣是屬於戰略物資，會和廠商建立一定的合作，規模可大可小；而副總統賴清德和衛服部長陳時中，近期也都相繼蒞臨紡織所及相關防疫工廠。

政府成立「防護衣國家隊，紡織綜合所協助建立隔離衣P1及防護衣P2與P3之防護衣生產供應鏈，並透過檢測分析結果，解決業者在防護衣加工程序及膠帶貼條的問題與品質，可以通過防護衣P1/P2/P3等級的檢測標準，獲得衛福部食藥署生產許可及疾管署的徵用書，確保一線醫療防護人員安心無慮地使用100%台灣自主生產的防疫物資。

至於海外的防疫商機，聚陽今年也吃到美系潮牌的抗菌水洗布口罩訂單，該「H」開頭的潮系品牌廠，拿到美國政府的十幾億美元訂單，不同於台灣的不織布材質，美系潮牌的抗菌水洗布口罩，是可朝多次使用的方向，減少環境污染。

(時報資訊)