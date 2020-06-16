白沙屯拱天宮於16日下午13時，由值年爐主擲杯請示媽祖，決定國歷7月5日晨2時15分出發進香，拱天宮立即對外宣布。〔拱天宮提供／謝明俊苗栗傳真〕

白沙屯拱天宮於16日下午13時，由值年爐主擲杯請示媽祖，決定國歷7月5日晨2時15分出發進香，相關程序時間表如圖。〔拱天宮提供／謝明俊苗栗傳真〕

因新冠肺炎暫停的白沙屯拱天宮媽姐進香活動，經拱天宮於16日下午13時由值年爐主擲筊請示，白沙屯媽祖重新筊定於7月5日凌晨2點15分出發，進行九天八夜進香活動。

白沙屯媽祖原先擇定於農曆3月出發前往北港進香，因國內新冠肺炎疫情關係，拱天宮於今年2月26日宣布庚子年進香採暫緩、延期、取消3階段方案，待國內疫情獲得控制後，再請媽祖另行擇日舉辦。

因國內疫情緩和，本土已經超過60天以上零確診，且邊境嚴格管制，是重啟進香最適宜的時候。 拱天宮先於13日上午向白沙屯媽祖請示，確定恢復辦理北港進香活動， 並自14日起置天台3日向玉皇上帝及媽祖稟告後，16日下午13時重新擇定庚子年北港進香期程，經值年爐主擲筊請示進火日，擇定國曆7月5日凌晨2點15分出發，庚子年北港進香仍然維持九天八夜。

拱天宮洪文華主委表示：衛福部目前推行「防疫新生活」，拱天宮一定會配合政府防疫政策，針對管委會與進香工作人員造冊實名制管控，每天量體溫、酒精消毒，做到防疫規定，並簡化起駕、拜天公相關進香儀式，以減少群眾聚集時間。

此外，洪主委特別呼籲信眾：今年情況特殊，婉謝信徒躦轎腳，香燈腳切勿圍在神轎旁，應保持行轎空間分散人流，媽祖鑾轎進入室內處所時，香燈腳請勿跟隨進入，並且盡可能在家透過觀看網路直播方式參與進香；如要參加，香燈腳應適時休息、勤洗手、補充水份，注意身體狀況，不宜過度勞累，為了鼓勵信眾不硬撐、以健康為重，拱天宮今年停止製作、發放徒步全程、半程錦旗。請大家配合讓進香活動回歸信仰本質，以完成百年香火傳續為重要使命，為了讓進香活動能傳承延續又要兼顧防疫，諸多的規定與措施可能造成不便，還請信眾體諒。

白沙屯媽祖重新進香期程如下：

放頭旗：農曆5月12日 子時11點20分（國曆7月1日晚上）

登轎： 農曆5月15日 丑時1點0分（國曆7月5日凌晨）

出發： 農曆5月15日 丑時2點15分（國曆7月5日凌晨）

到北港： 農曆5月18日（國曆7月8日，星期三）

進火： 農曆5月19日 卯時5點15分（國曆7月9日）

回宮：農曆5月23日 申時15點20分（國曆7月13日）

開爐：農曆6月4日 子時11點20分（國曆7月23日晚上）

(中時 )