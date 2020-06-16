屏安醫院副院長楊欣正6日在來義棚集山區失聯，經連日搜尋，16日上午10點25分傳出好消息，有民間救難人員在尖刀尾溪靠近瀑布處尋獲楊男，發現他意識清醒、頭部有撕裂傷，至於率先找到人的是蕭添益與洪華駿團隊。

熟知山區搜尋的登山高手透露，台灣高山綿延，百岳等級以上高山都有熟知當地地形的能手，現場一草一木大夥瞭若指掌，包括雪霸、太魯閣等區域都各成一群，據聞，找到楊欣正的民間搜救團隊，就是來自雪霸附近的高山嚮導，對於攀爬及搜救技巧，都屬一等一的高手。

(中時 )