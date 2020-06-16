日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版於今年2月聯手與經典IP《仙劍奇俠傳》合作推出聯名合作，主要人物角色「李逍遙」、「趙靈兒」與「林月如」獲得玩家熱烈迴響，今（16日）再次啟動第二次合作活動，推全新限定角色「阿奴」，以滿足玩家期待！遊戲同步開啟新劇情「仙劍奇俠傳Project 桃花落英篇」，天天登入《白貓Project》可免費抽★4角色，此外，「仙劍奇俠傳Project」復刻活動再次啟動，冒險者登入遊戲可獲得人氣角色與多重獎勵，與《仙劍奇俠傳》合作人物一起進入東方武俠世界，展開新冒險！

拜月教主身亡後，苗疆終於迎來和平的曙光。然而黑苗突失領袖，一時之間恐怕難以有效管理，讓女媧後裔兼前任巫后之女趙靈兒來處理最能服人，但李逍遙答應過嬸嬸要把靈兒帶回餘杭，該如何抉擇？

李逍遙面對萬縷情絲早已牢牢纏著他不放的林月如，又該如何自處？

在本篇中意外被李逍遙錯認擁抱，因而初嚐情愫的如花苗女阿奴，又該如何整理自己的心情？

在外篇中她將與李逍遙有一段新的冒險，促成他人的一場良緣，藉此反覆比對思量愛情的阿奴，最後會如何面對李逍遙？

一切的答案，會在「仙劍奇俠傳Project 桃花落英篇」中找到解答。

(影片來源/YouTube/白貓Project〈wcproject.so-net.tw〉)

《白貓Project》x《仙劍奇俠傳》全新限定角色「阿奴」俏皮現身

白苗族少主【白苗族少主 阿奴】

．角色職業：魔導士

．角色屬性：闇

．隊長技能：

◆「蕭蕭哀曲無處訴」：隊伍所有人給予敵人的闇屬性傷害提升(效果值50)。

◆「橫端玉笛送君別」：隊伍所有人給予敵人的闇屬性傷害提升(效果值100)。

．被動技能：

◆精神集中等級+1、復活時間-75%

◆移動速度、攻擊速度+100%，所受傷害、蓄力時間-75%

◆攻擊、必殺技強化+350%，會心傷害+200%，狀態弱化無效

．角色特性/型態變化：

精神集中等級+1變化

※施放精神集中時，同時使用靈血咒解除隊友的異常狀態和弱化狀態，並賦予自身能量護盾、異常狀態護盾。

．一技「御蜂術」：

消耗SP：40

給予敵人闇屬性傷害，並有機會使敵人陷入中毒狀態。

＜賦予效果＞

寶箱定位(60秒)

毒蜂王召喚(60秒)

※毒蜂王在進行一般攻擊，或按住單指操作鈕後會進行攻擊。

※毒蜂王會給予敵人闇屬性傷害，並有機會使敵人陷入中毒狀態。

※毒蜂王倒下就會消失。

．二技「萬蠱蝕天」：

消費SP：30

給予敵人闇屬性會心傷害；並施放噬血陣，30秒內奪取敵人HP給隊友。

※在技能發動時輕點即可消費SP來連續發動技能(最多3次)。

※於使用技能的過程中迴避會結束技能。

※噬血陣會追隨此技能最後鎖定的敵人。

《白貓Project》x《仙劍奇俠傳》合作角色【白苗族少主 阿奴】(圖/So-net提供)

《白貓Project》★4角色天天登入免費抽、「仙劍奇俠傳Project」復刻啟動

《白貓Project》自6月16日起推出加碼活動，★4角色天天登入免費抽，「仙劍奇俠傳Project」復刻活動同步啟動，用免費取得的新★4角色，與「李逍遙」、「阿奴」一起進入東方武俠世界，展開新冒險！

【活動1】天天登入免費抽★4角色

．活動時間：2020年6月16日16:00 ~ 2020年6月23日15:59

．活動內容：活動期間內每日登入遊戲可獲得「★4角色抽卡券」、「貓餅乾」與「寶石」獎勵，於指定轉蛋池使用「★4角色抽卡券」抽卡，必中一位★4角色！

【活動2】經典活動「仙劍奇俠傳Project」復刻啟動

．活動時間：2020年6月16日16:00 ~ 2020年7月16日15:59

．活動內容：經典再現，與李逍遙一同展開冒險的旅程吧！

【活動3】每日任務獎勵加倍

．活動時間：2020年6月16日16:00 ~ 2020年6月28日15:59

．活動內容：活動期間內完成「每日任務」可獲得的加倍寶石報酬。

【活動4】「仙劍奇俠傳Project」城鎮任務即刻發布

．活動時間：2020年6月16日16:00 ~ 2020年6月23日15:59

．活動內容：活動期間內完成「仙劍奇俠傳Project」城鎮相關任務，可獲得豐厚獎勵！

【活動5】縮時券贈禮關卡

．活動時間：2020年6月16日16:00 ~ 2020年6月23日15:59

．活動內容：星狸貓工人好努力，但是怎麼完成建築還要這麼久的時間呢？使用縮時券減少建築完成所需時間吧！

更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。

(科技)