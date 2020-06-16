美國總統川普15日批評柏林當局拖欠繳納給北大西洋公約組織（NATO）的費用，並且首度證實，將自德國撤離約9,500名美軍。

美國總統川普昨（15）日批評柏林當局拖欠繳納給北大西洋公約組織（NATO）的費用，並且首度證實，將自德國撤離約9,500名美軍。

路透社報導，美國總統川普昨日表示，將裁減駐德國美軍至2.5萬人，指控柏林支付的防禦費用沒有達到北大西洋公約組織要求的目標，批評德國占盡美國便宜。

川普痛批柏林「欠款」，如果德國不改，他誓言將持續進行撤軍計畫。「我們在保護德國，但他們卻拖欠付款，這沒道理，所以我說，我們將會裁減軍隊至2.5萬人。」

路透社指出，這是川普首度證實美國將自德國撤軍。《華爾街日報》（Wall Street Journal）月初率先報導美國將撤軍，路透社後續也引述匿名資深美國官員證實消息。

目前尚不清楚川普的計畫能否成真，部分共和黨議員已公開批評，自德撤軍實際上是為俄羅斯送上大禮。

北大西洋公約組織於2014年訂立目標，要求30個會員國提高防禦費用至該國國內生產毛額（GDP）的2%，不過包括德國在內的多數國家都未達標。

針對川普的發言，德國駐美國大使哈伯（Emily Haber）回應，駐歐美軍不只守護跨大西洋安全，更是在保護美國人的安全，協助美國在非洲及亞洲的計畫。

(中時電子報)