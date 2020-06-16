據媒體報導，今天中午大陸軍機再度入侵台灣領空，但遭國軍驅離。針對這項訊息，國防部至今尚未證實。

據《自由時報》報導，大陸軍機12日才侵犯台灣國防空識別區，今天中午再度現身在台灣西南空域，國軍緊急驅離。國防部目前尚未回應證實。

(中時電子報)

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