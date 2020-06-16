民眾黨立委蔡壁如公開回應週刊報導。（黃世麒攝）

台灣民眾黨立委蔡壁如向來被視為是柯文哲的代言人，但卻傳蔡壁如自走砲的性格，加上取代柯文哲成為媒體寵兒，讓柯很不是滋味，兩人關係疑似生變。對此，柯文哲低調不回應，蔡壁如則表示，柯文哲對自己的信任是絕對的，不用懷疑。

週刊報導，蔡壁如進入國會後離開市府核心，與柯文哲常有爭執，且多次公開發言引發柯不滿，曾私下向幕僚抱怨「你們一群男人怎麼鬥不過一個蔡壁如」，甚至下令除了組織部事務，其他蔡壁如都不要管，兩人關係疑似大不如前。

今（16）日柯文哲被媒體追問此事，並未正面回應，快步走入會議室。蔡壁如則表示，柯常愛開玩笑，覺得她像阿信一樣，就是會做事，其實是想鼓勵大家勇於任事，兩人之前在醫院時，本來就會大聲討論事情，這是民主機制，如果說一言堂，那大家都不用發表意見了，柯文哲對下屬會採較開放的態度，有話直說，並沒有週刊所謂的爭吵、冷戰。

被問到柯文哲是否還信任她，蔡壁如強調，政治工作的本質就是信任，不用懷疑，「這個是絕對是的」。

(中時電子報)