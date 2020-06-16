直播》總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參訪「九份老街」

蔡英文總統今下午將與行政院長蘇貞昌及經濟部長沈榮津，參觀九份老街，在參觀前接受訪問，對時下議題做出看法。

對於釣魚台主權問題，蔡英文表示，釣魚台是我們的領土，中央政府會視情形審慎處理，一方面要維護主權、一方面要考量區域和平，維護國家主權尊嚴，政府責無旁貸，其它政黨也可以一起來幫忙。

(中時電子報)