端午4天連假天氣出來了！氣象達人彭啟明表示，鋒面會在周末接近台灣北方海面，可能滯留兩三天到下周二、下周三(6/23、24) ，之後台灣又回到炎熱的天氣，「端午連假期間，應該是屬於典型的夏季天氣類型，大家可安排些戶外活動，不過進入盛夏，務必該有的防曬及防中暑不可少。」

彭啟明在臉書PO文指出，鋒面有機會在周日(6/21)移到台灣北方海面，停留到下周二、三。雖然不是直接壟罩，但台灣位於鋒面前緣，預期西南風增強，陣雨的機會顯著提高。除了北部影響較多外，中南部應該是屬於多雲到晴的天氣，但午後雷陣雨的機會仍高。

彭啟明說，這波鋒面下周三、四(6/24、25)會再度北抬，台灣天氣又會回到近期的天氣。端午連假期間，應該屬於典型的夏季天氣，大家可安排些戶外活動，不過時節進入盛夏，該有的防曬、防中暑不可少。

(中時電子報)