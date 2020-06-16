華山基金會服務的獨居長輩跨刀支援包粽，協助完成1650顆愛心粽訂單。（王文吉攝）

高齡101歲的林阿嬤回憶年輕時，每年端午至少包4、500顆，現在交棒給兒孫輩。（王文吉攝）

高齡101歲的林阿嬤回憶年輕時，每年端午至少包4、500顆，現在交棒給兒孫輩。（王文吉攝）

矽品志工社號召員工公益，6年來認購超過6000顆愛心粽。（王文吉攝）

矽品精密公司今年捐贈20萬元支持華山基金會的端午公益活動。（王文吉攝）

台中潭子72歲謝阿嬤，年輕時家暴失婚，獨自賣粽過活，多年前罹癌後，與蔡阿公互相照顧，並堅持自食其力。矽品公司志工社得知謝、蔡兩老困境，連續6年認購愛心粽，今年端午訂單爆量，熱心員工及華山基金會服務的百歲人瑞等多位長輩支援，完成165串愛心粽。

趕包愛心粽之前，矽品志工社號召員工帶領長輩跳洗手舞宣導防疫，並舉辦「投粽」應景活動，提前感受端午佳節。愛心粽爆出165串訂單，華山基金會不捨謝阿嬤、蔡阿公日夜趕工，於是邀請獨居長輩跨刀支援，還有高齡101歲的百歲人瑞林阿嬤也來體驗包粽樂趣。

高齡101歲的林阿嬤說，她年輕時自己洗粽葉、備料、包粽，每年端午至少包4、500顆，現在交棒給兒孫輩。謝阿葉說，訂單暴增，她從月初忙到現在，感謝這麼多人當她的幫手。華山豐原服務站騎樓下，2條生產線12位資深包粽高手左右開弓，順利完成1650顆愛心粽。

華山基金會潭子站長林惠萱表示，謝阿嬤多年前罹患淋巴癌三期及大腸癌末期，化療讓她頭髮掉光，經開刀治療後穩定病情；謝阿嬤與蔡阿公相互照顧扶持，年過七旬仍不願領政府補助，堅持靠自己賺錢過日子。

矽品公司6年來默默認捐超過6000顆愛心粽，並長期支持華山基金會端午「愛老人、動起來」活動，歷年捐款近200萬元。人資處部經理徐美惠表示，，今年除捐贈10萬元繼續支持端午公益外，並推動矽品i孝親活動，透過FB粉絲團鼓勵同仁留言表達對父母家人的愛，每則留言公司便捐贈百元，最後捐出10萬元。

(中時 )