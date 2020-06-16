台北市內湖某醫院的董姓醫師，今年1月間為了確認女病患尾椎傷勢，竟在診間以觸診名義將手指插入女病患陰道，女病患當場叫出聲音，控告醫師強制性交罪，檢察官以案發後女病患罹患急性創傷後壓力疾患等疾病，認定醫師犯利用機會性交罪，依法起訴。

女病患於上周六（６）下午3點多，因尾椎受傷到醫院急診就醫，董姓醫師趁女病患無法從輪椅起身，竟以一手攙扶，另一手托住女病患下體和臀部，藉以吃豆腐猥褻。

診療過程中，董以確認尾椎有無斷裂，需要對肛門部位觸診，傍晚5點多第2次觸診，女病患褪下褲子以棉被覆蓋下半身，董戴上手套並塗抹凡士林，告訴女病患會將手指置入肛門內，但卻以手指插入陰道按壓10秒至15秒，隨即遭女病患喝斥並驗傷提告。

董坦承有進行肛門部位觸診，但檢察官根據護理師描述，當天董將手伸入棉被內，詢問女病患有沒有感覺，約過了幾秒鐘，女病患就叫了一聲。檢察官依據其他醫院診斷證明，佐證女病患案發2個月後，有焦慮的適應病患、急性創傷壓力疾患、重鬱症、焦慮症，認定攙扶下輪椅摸下體，犯利用機會猥褻罪，觸診時以手指插入，犯利用機會性交罪。

(中時 )