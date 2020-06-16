新冠肺炎疫情重擊全球經濟，帶來景氣不確定性，向來多疾呼樂觀因應的東聯（1710）董事長徐旭東也難得對後市看法相對過去保守。徐旭東表示，新冠病毒很頑強、太難預測，大家當然希望樂觀，也相信疫情一定可控制住，只是時間問題，但遠東集團旗下多達247家公司，分屬不同產業，受到影響程度不同，要生存就必須認清、適應這個後疫情新常態，調整營運模式，儘速因應。

徐旭東說，東聯去年特用化學品營收占比從兩成拉高至3成，獲利表現比前一年倍增。近年中美石化新產大舉開，原料乙烯對EG（乙二醇）成本壓力有望趨緩，惟疫情又重創需求能量，要持續加速推動轉型特用化學品佈局，提振營運利基。

東聯今年兩岸EG合計規劃生產78萬噸；特用化學品上半年外銷有受到疫情影響，6月起恢復正常，整體表現應與去年相當，並推動林園廠區籌建精細化工品二胺產品線，預計明年第一季完工。

東聯去年EG因美中貿易戰及新增產能開出，市場供過於求，加上原料乙烯供給吃緊，價格持續攀高，嚴重侵蝕利差空間。不料，今年又遭逢新冠疫情衝擊。

徐旭東指出，沒人能精準掌握疫情，產業界也要適應「新常態」。疫情衝擊大家都吃不消，失業率攀升就是最明顯的例子。大家都希望疫情平息恢復正常生活，但疫情是很「頑固」問題，經濟要恢復的難度很大，整體經濟動能雖難預估，但還是要面對，或可稍抱樂觀因應心態。

東聯副董席家宜分析，國際油價從年初68美元大跌後回升，今年每桶均價估落在40~50美元，要回到60美元以上機率不大。

EG因大陸仍有進口需求，且煤化工EG則在環保、低油價因素影響下，競爭條件受阻，目前開工率僅約5成，整體經營環境是有利。搭配原料乙烯採購多元策略因應，合約、現貨佔比各約45％、55％，有助利差改善、提振。

總經理蔡錫津強調，疫情使全球經濟成長放緩，產業供需也要重新平衡。去年已將特化品部門進一步劃分成溶劑、日用、建材及精細化學品四大區塊；今年將更積極投入建築化學品、特殊日化洗劑產品、電子應用化學品，及各類PU材料應用精細化學品等高值化領域。

(工商 )