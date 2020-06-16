東南亞叫車服務商Grab裁員5％ 14:042020/06/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東南亞叫車服務與支付公司Grab執行長陳炳耀（Anthony Tan）16日（周二）發布給員工的信函指出，該公司決定裁員5％、約合360名員工，主要因應新冠肺炎疫情使經濟日益蕭條的情勢。 Grab發言人向TechCrunch表示，該公司不會關閉辦公室，這將是今年最後一次進行大規模的人力精簡。 Grab最近一次募資估值140億美元，是東南亞身價最高的新創公司，同時也是軟銀支持的企業。 (工商 ) #Grab #東南亞 #叫車服務 #裁員 #執行長 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普又出重手！美期指狂噴逾500點 - 即時 Fed老大出招 曝歇斯底里救市真相 - 財經 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 熱錢狂炸！外資瘋搶台股匯 台幣飆1.83角 - 財經 - 工商 合一狂爆！3個月股價飆11倍 金控大老帳面賺50億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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