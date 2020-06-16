東南亞叫車服務與支付公司Grab執行長陳炳耀（Anthony Tan）16日（周二）發布給員工的信函指出，該公司決定裁員5％、約合360名員工，主要因應新冠肺炎疫情使經濟日益蕭條的情勢。

Grab發言人向TechCrunch表示，該公司不會關閉辦公室，這將是今年最後一次進行大規模的人力精簡。

Grab最近一次募資估值140億美元，是東南亞身價最高的新創公司，同時也是軟銀支持的企業。

(工商 )