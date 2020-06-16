振興三倍券七月即將上路，神腦國際16日宣布，618年中慶推出特殺優惠，提早為振興券上路來暖身，部份商品最低2折起限量搶購。

神腦表示，到神腦門市預訂使用振興券，能獲得神腦加碼的2,000元折價券，7月15日之後使用振興券搭配2,000元折價券，現折2,000元優惠。另外設立1,000元、2,000元、3,000元及4,000元振興專區，優惠價最低6折。

6月21日之前，神腦生活網路商城推出「天天一爆品」限量開搶，6月18日當天，AirPods Pro、Coway空氣清淨機等6款特殺品最低2折起限量搶購。ASUS E203不用萬元就入手，令果粉眼紅的MacBook Air、AirPods、AirPods Pro，下殺7折起。

神腦強調，5G手機、生活家電、面膜保養品及益生菌、3C資訊產品，都能適用放大振興三倍券活動。

(工商 )