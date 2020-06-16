花仙子（1730）16日舉行股東會，通過配發現金股息3.76元，董事長蔡心心指出，去年花仙子營收33.9億、EPS5.37元均創下歷史新高，未來海外市場投資將是「重中之重」，目標是建立亞洲的領導品牌。

蔡心心表示，2018年下半年起擴大與花仙子與全聯的合作，花仙子所代理的瑞士頂級鑽石鍋打進全聯集點換購活動，除了鞏固與全聯的合作外，也提升業績，未來海外市場將擴大與電商合作，提升產品線的深度、廣度，尋求在地化，營銷走向年輕化、數位化。

今年以來新冠肺炎疫情因在家用餐比例提高，花仙子的廚房清潔用品，洗手、洗衣、茶樹莊園系列等抗菌產品銷售大幅成長，預期全集團產品今年銷售量可達6,396個，比去年增加約140萬個。

花仙子日前處分桃園楊梅廠房，預估1.4億元的稅前獲利入袋，執行長王佳郁表示，品牌、產品研發、通路合作將是花仙子的核心價值，二年前取得該廠房土地，原本計劃將幾個產線和物流合併，不過因為廠房老舊並不符需求，投入再改建資金需求較高，考量建廠急迫性不高，因此處分，也會將部分產能委外代工。

王佳郁表示，目前花仙子海外銷售約占三成，以中國及東南亞為主，未來將會加重東南亞的投資力道，特別是星馬地區，日前也取得馬來西亞合資公司的全數股權，在提高可控程度、建立專業團隊後，均有助提升東南亞布局。

王佳郁指出，疫情趨緩後，市場需求將回歸消費者需求，產品開發上跟上年輕人流產的顏色、香味，好神拖等產品在技術上更致力解決消費者需求，這二年與全聯合作成功的經驗，加上品牌及產品力提升在布建通路更具優勢，未來會擴大與便利超商等通路集點換購活動外，下半年也將與全聯再推出新活動。

(工商 )