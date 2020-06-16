印尼一處村莊12日發生一起村民遭鱷魚襲擊事件，一名45歲的女子法蒂瑪（Fatimah）在河中捕魚時，被一隻巨大鱷魚攻擊，周遭朋友趕緊逃回村裡求救；當眾人再度回到河邊時，僅見到受害女子破碎的屍體，親友痛心的沿著河邊陸續找回女子的頭顱、四肢，並發現了吃人的鱷魚，將其獵殺。

根據《niaga.asia》報導，事發當時法蒂瑪正和朋友在河中捕魚，不料，一隻長約6公尺的巨大鱷魚突然竄出攻擊她，並將她拖入水裡，當時法蒂瑪的朋友都害怕得無法動彈，只能看著鱷魚將她咬死。隔日，一行人再度回到事發地點時，沿著河邊陸續尋獲法蒂瑪的頭顱和軀幹殘肢，也在附近找到作惡的鱷魚，在將其槍殺後，剖開鱷魚的肚子，發現還有剩餘的屍體肉塊；事後眾人將法蒂瑪的遺體全數尋回交由家屬處理。

（圖／niaga.asia）

當地救援小組表示，天氣日漸炎熱，許多動物漸漸都會開始出來覓食，呼籲民眾要更小心注意自身安全，尤其靠近水源附近的村莊居民，更要特別注意避開鱷魚出沒的地區。

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(中時電子報)