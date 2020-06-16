夏季炎熱的氣候，來想吃甜點療癒身心吧！由於今年盛產，業者將甜美多汁的芒果做成甜點，喜歡芒果的朋友趕緊鮮嘗為快。

以微甜口味、創意想法在網路爆紅的MJ Handmade Patisserie 微甜室，將香港經典甜點「楊枝甘露」變身成蛋糕，以牛奶風味戚風蛋糕作為主體，上方淋上椰汁及自製芒果柚子醬製成的鵝黃色奶蓋，柔和溫暖的顏色讓人食慾大開，最後再放上芒果柚子果醬、愛文芒果及葡萄柚塊，拉開蛋糕圍邊紙時，奶蓋宛如岩漿般緩緩流下，超級吸睛。

「夏日芒芒」蛋糕。（圖／MJ Handmade Patisserie 微甜室提供）

另外還有一款夏季限定的「夏日芒芒」蛋糕，以奶油餅乾製作成蛋糕基底，再將香料界的黑金「馬達加斯加香草籽」與希臘優格及鮮奶油融合做成奶霜，香草籽醇厚且深沉的風味、與優格交織出濃郁無比的迷人優格奶香，淋面則使用不加一粒糖的新鮮芒果奶凍，最上面再裝飾一口大小的切塊芒果及銀箔，酸甜又爽口。

「芒果嘉年華」蛋糕。（圖／香格里拉台南遠東飯店提供）

而香格里拉台南、台北遠東國際大飯店雙館聯手，共同推出一系列的中、西式料理及甜點，其中，台南的品香坊有一款「芒果嘉年華」，以巧克力蛋糕，搭配夏季水果軟餡及愛文芒果果餡，並用滋味鮮明的咖啡檸檬馬斯卡彭慕斯中和甜味，充滿熱帶風情。

「芒果蛋糕捲」。（圖／香格里拉台南遠東飯店提供）

台北的The Cake Room的德籍甜點行政主廚法蘭克 (Frank Braun) 在經典的蛋糕捲上加入了獨特變化，選用台灣烏龍茶注入在鮮奶油中，搭配愛文芒果粒和檸檬芒果果凍。紮實的果粒、Q彈的果凍以及綿密的奶油，口感富有層次，酸酸甜甜中夾著烏龍的茶香，怎麼吃都不膩。

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(中時電子報)