HTC今（16）日在台舉辦「1+1無限可能」發表會，除了宣布下半年將在台推出VIVE XR Suite軟體服務，也發表硬體手機新品，除了Desire 20 Pro 4G手機之外，還有全新的HTC U20 5G手機，兩者都以相當親民的價格推出，期待使用者能以更輕鬆的方式入手。

HTC U20 5G

HTC今日首先發表HTC U20 5G，採用高通Snapdragon 765G處理器，相比前一代圖形處理提升20%，7奈米EUV製程更為節能。是一款面對5G雲端遊戲、直播、分享、4K錄影的需求都可全面滿足的手機。當然也可搭配HTC VR會議服務，實現遠距無距離的溝通。

HTC U20 5G採用20:9比例的6.8吋螢幕，搭配8GB RAM與256GB ROM，支援5G，搭配5鏡頭設計。機身採用光柵變化設計，提供多層次感受，目前共提供墨晶綠、晶岩白兩款顏色。搭配5000mAh電池。5鏡頭組合則是f/2.0 3200萬畫素前置鏡頭，主鏡頭則是118度800萬畫素超廣角鏡頭、20mm超微距鏡頭、f/1.8 4800萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，主鏡支援超級夜拍模式。前後鏡頭都支援人像模式，前鏡頭支援即時美膚調整。拍照設定上，還支援AI模式，在逆光、花朵、人物、景物等場景，都可自動設定拍攝模式。支援4K錄影，搭配防震技術，能以超高畫值捕捉難得的美景與瞬間。

HTC Desire 20 Pro。（黃慧雯攝）

HTC Desire 20 Pro

一如外傳，HTC今日也發表了HTC Desire 20 Pro中階機種，主打拍照、螢幕與整體效能。搭配旗艦級五鏡頭（4800萬畫素主鏡頭、搭配800畫素超廣角鏡頭、25mm微距、200畫素景深鏡頭），前鏡頭則是2500萬畫素。搭配6.5吋19.5:9螢幕90.5%螢幕占比，Full HD+解析度。手機支援QC 3.0快速充電，使用高通Snapdragon 665晶片，手機搭配5000mAh電量，內建6GB RAM、128GB ROM。機身有別於U20 5G的霧面設計，Desire 20 Pro採用紋理漸變設計，提供墨晶黑、鏡澈藍款式。

上市資訊

HTC Desire 20 Pro價格NT$8990，預計6月18日正式出貨。HTC U20 5G 則是7月1日至31日期間開放預購（可獲得價值NT$2680的早鳥禮」（包含藍牙耳機、HTC透視雙料防震邊框盒），目標預計8月發貨，價格NT$18990。

HTC台灣區總經理陳柏諭指出面對升級到5G手機，目前消費者多有一種5G手機價格很高的想法，因此第一款HTC的5G手機是以要讓大家買得起的價格切入，讓使用者不用花費很高的價格，就可以開始體驗5G。

(科技)