侯孝賢班底不藏私授課。（金馬執委會提供）

邁入第3屆的「金馬電影大師課」於7月13日至15日請到名導侯孝賢導演御用夢幻團隊，包括活躍國際影壇的張震、作曲家林強、攝影指導李屏賓、聲音指導杜篤之、剪接指導廖慶松、藝術指導黃文英等6位重量級影人分享。他們各與李安、楊德昌、蔡明亮、王家衛、張艾嘉、許鞍華、吳宇森、賈樟柯、是枝裕和、馬丁史柯西斯、丹尼維勒納夫等國際名導合作，更曾多次榮獲坎城、柏林、威尼斯等世界各大影展的肯定，讓台灣電影的文化底蘊馳名國際。

張震出道以來，合作的導演不僅橫跨華語與日韓影壇，更受邀擔任坎城評審，也參與加拿大名導丹尼維勒納夫《沙丘》的演出。以歌手出道，並主演過侯孝賢電影的林強，在電影配樂卓然成家，畫龍點睛的音樂風格備受稱道，也是金馬獎原創電影音樂的得獎紀錄保持人。

李屏賓、杜篤之是金馬獎史上得過最多攝影獎及音效獎的大師，他們和身兼剪接與製片並引領無數新銳的廖慶松，去年以「福祿壽」之姿擔任金馬獎頒獎嘉賓風靡全場，豐富歷練加上獨門功夫更堪稱華語影壇鑽石組合。因為與侯導合作而展開電影美術生涯的黃文英，與馬丁史柯西斯合作《沉默》，引領台灣美學耀眼於國際殿堂。

「金馬電影大師課」由他們親自選題策劃，從攝影、剪輯、音效、配樂、美術設計、表演等專業領域切入，以經典作品為案例剖析創作歷程，在精實的專業課程中傳授獨門心法與寶貴經驗，為電影從業人員、電影相關科系師生指引明燈。

第一梯次系列課程將於7月13日至15日期間，在台北文創大樓文創會所舉行，歡迎電影工作者、影視產業從業人員、影視科系師生參加，6月22日下午1點起於官網活動頁面開放報名，更多課程消息將在官方網站、臉書粉絲頁、IG等陸續公佈。

(中時 )