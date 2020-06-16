死者謝姓醫師與彰化縣議員林庚壬（右）是多年之交好友，對於謝醫師意外身亡，林庚壬感嘆是地方一大損失。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣和美鎮和線路上一家知名皮膚科與家醫科診所59歲謝姓醫師，16日上午被妻子發現，掛在自家住宅頂樓水塔，已明顯死亡；由於死法太過離奇，警方獲報到場不敢大意，初步排除外力介入、沒有他殺，下午將報警檢方、法醫進行相驗，釐清死因。

根據了解，謝姓醫師在小鎮執業幾十年、小有名氣，原本主治家醫科，近年逐漸轉型皮膚科和醫學美容，位在和線路上的診所旁一連4棟透天厝都是謝醫師名下財產；診所旁有藥局，另兩棟自住。

意外發生地點就在與診所間隔2棟的自家助宅頂樓水塔，由於藥局員工上班後找不到醫師，前往住家找醫師娘詢問，謝男妻子自行上樓查看找人，才在頂樓水塔赫然發現人竟懸掛在水塔上，動也不動，畫面離奇駭人。

警方指出，初步檢視意外現場，並無外力介入跡象，現場也沒有電線，死者身上衣著整齊沒有拉扯，但額頭部位有一處明顯外傷，屬於生前撞傷，疑似是攀爬鐵梯清理水塔過程中曾撞到頭；但仍待檢察官、法醫相驗遺體後，才能釐清詳細死因。

彰化縣議員林庚壬表示，他與謝醫師熟識多年，2人交情可比換帖兄弟，謝醫師為人樂觀、開朗，熱心公益，去年和美創立扶輪社，謝醫師應邀入會，正準備明年接下第三屆社長，不料如今發生憾事，令眾人感嘆、惋惜。

(中時 )