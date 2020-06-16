美國薪資保護貸款計劃（PPP）將於2020年6月30日截止申請。因應新冠肺炎疫情依然持續，中小企業仍需要資金維持基本人力及營運開銷，美國川普總統5日簽署新的紓困法案（PPPFA），增強原有計劃的使用彈性。

第一，使用貸款期原為8周，新法案延長為24周或至2020年12月31日；第二，貸款金額規定用途，原美國計劃規定僅有25％的貸款可用於非員工薪資的支出，方可申請豁免貸款，新法案將可用於非員工薪資支出的上限調整為40％。

第三，全職員工人數及薪資級距，若申請者已於2020年2月15日至4月26日間發生裁員或減薪之情事，原計劃規定申請者應在6月30日前重新雇用員工或恢復薪資水準，以符合由豁免貸款之條件。新法案將期限延長至2020年12月31日。

第四，全職員工安全港條款，新法案下新增此項條款，若申請者具備文件證明無法重新雇用員工或是恢復至2020年2月15日以前的原有商業活動，可適用豁免貸款。 第五，工資稅延付，已適用PPP者，2020年工資稅可延付；第六，原貸款期間為兩年，新法案下修改為五年。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，符合資格並有資金需求之小企業，應儘快向聯邦小企業管理署之核准機構申請；針對薪資保護貸款計劃若有任何疑問，申請者應諮詢美國稅領域專業人士，以免影響自身權益。

(工商 )