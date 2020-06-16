受惠中美關係趨向融冰，吸引法人在台股大回補股票，包括外資、壽險、大股東及主力群等市場大戶，針對電子、金融及部分內需型傳統產業股如資產、汽車、食品、造紙、營建及觀光等，多有著墨，激勵盤勢開高之後不回頭，終場大漲205.38點，連續收復11400點、11500點、10日線與5日線等關卡，報11511.64點，漲幅1.82%，成交1803.96億元。

另外，美股周一開低震盪走高，道瓊工業指數終場雖僅漲157點，但若從盤中最低點反彈算起，則係變相大漲逾千點，而今盤後電子盤方面，道瓊期目前又大漲逾500點，短多氣勢如虹。現下道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，分別暫報大漲2.08%、1.53%、1.34%及2.35%。

市場消除美中關係趨向破冰外，Fed（聯準會）再次強調大灑錢救市不手軟，與美國總統川普有意再祭1兆美元基礎建設搶救失業，使波段資金行情持續審慎樂觀。

市場雖將再次面對可能的第二波新冠肺炎疫情來襲，但新冠疫苗開發如火如荼，未來在治療新冠的相關藥物上，將明顯優於今年初如瞎子摸象般的不知怎麼著手醫療新冠，因此，預期新冠再惡化空間將相對有限。

權值股方面，重量級集團股除台玻外，幾全面上漲，包括台積電、股王大立光、鴻海、台塑四寶、國泰金、中華電、台灣大、中鋼、統一、和碩、台泥、南亞科、日月光投控、亞泥、長榮航、華航、友達、廣達、群創、仁寶、聯發科、台達電、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、聯電及長榮海運等，都臉色紅潤。

店頭場方面，除紡纖類股指數逆勢下挫外，生技與電子兩族群仍是雙主流，領軍盤勢攻高，而營建、航運、電機、鋼鐵與觀光等族群，則扮演輔攻角色，指數一樣開高之後欲小不易，終場大漲2.09%，報154.57點，成交476.4億元。

亞股方面，除台股大漲外，包括澳洲、日本、南韓、香港、大陸深滬兩市、菲律賓、泰國、印尼、印度、馬來西亞與越南等市場，都是大漲榮景，顯示中美關係若得融冰，對多方波段追價具正向。

業內人士指出，中美雙方高層，將在6/17於夏威夷會面，加上美商務部今証實將放寬美企與華為合作發展5G技術，確係讓人聯想雙方是否走向大和解；不過，周二成交量不足2千億元，被視為美中不足之處，唯就消息面展望來看，也不排除部分籌碼出現惜售現象，大盤後市仍可期。

(工商 )