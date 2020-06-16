桃園市私立復旦高中昨16日舉行畢業典禮，傳出有3個班級被「闖空門」，20名學生皮夾裡的現金遭竊，損失共約5萬元，本來開開心心的畢業生，發現錢被偷走心情變得很難過，校方已向警方報案，平鎮警分局則表示，目前已比對指紋、過濾可疑人士，積極查緝小偷當中。

復旦高中學務處主任黃敏俊表示，昨天16日上午9點至11點在禮堂舉行畢業典禮，國三畢業班位於禮堂旁，有進行管制僅開放一個進出口，也設有巡察人員，直到典禮結束才開放，其中位於4樓的3間教室未上鎖，竊賊可能是以外賓人潮做掩護，利用空檔搜刮學生書包與抽屜。

黃敏俊說，有1000名以上外賓進入校園，初步研判是校外人士所為，第一時間也通報警方，並提供監視器畫面，希望能早日將小偷逮捕到案。平鎮警方表示，除積極調閱校內及校外周邊監視器，並採集相關跡證由鑑識人員帶回比對分析，過濾、鎖定可疑人士，呼籲正值畢業季，學校若開放外賓入內參觀，務必隨身保管重要財物，避免有心人士覬覦。

(中時 )