《貂山之越─淡蘭古道自然發現史》是吳永華的最新著作。（李忠一攝）

淡蘭古道曾是往返宜蘭、台北的重要道路，隨鐵路通車而沒落。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真）

淡蘭古道曾是往返台北、宜蘭的重要道路，但隨鐵路通車而沒落，羅東林管處與自然史研究者吳永華合作，今天（16日）發表《貂山之越─淡蘭古道自然發現史》一書，盼能透過文字與豐富的圖片，引領讀者重回現場，用不同視角探究百年山徑的奧祕。

淡蘭古道位於台灣東北部，主要有2條官道，一條是瑞芳到宜蘭大里海邊，一條是深坑至礁溪，1924年台北宜蘭間鐵路通車，戰後兩地交通被宜蘭線鐵路與北宜公路取代，《貂山之越─淡蘭古道自然發現史》除了古道的自然、歷史、交通外，旅行與文學也融入書中。

吳永華表示，過去曾出版《桃色之夢─太平山百年自然發現史》、《霧林之歌─宜蘭古道自然發現史》，早在1990年他就著手研究，可是寫淡蘭古道，對他來說就像一記界外球，過去的故事都被埋在史料堆裡，為撰寫這本書閉關好幾個月。

吳永華說，淡蘭古道是宜蘭的命脈，它既是移民之路、經商之路，也是宣教之路、科學採集之路、求學之路，是一條有多功能與意義的道路，1924年草嶺隧道打通，鐵路通車後，這條古道人跡漸少；《貂山之越─淡蘭古道自然發現史》能看到的不只是自然，還有旅行文學等面向。

羅東林管處表示，《貂山之越─淡蘭古道自然發現史》定價600元，預計6月下旬可在國家書店、五南書局的實體店面及網路購買，羅東林管處也推出吳永華的3本著作套裝組，一套「宜蘭古道自然史《三部曲》」1700元。

(中時 )