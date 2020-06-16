台灣房價居高不下，不少人認為罪魁禍首是建商，且政府不敢得罪這些建商。不過房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮卻說，房市真正該打的老虎是房東，而非建商。

李同榮在臉書發文指出，房地產市場政府不敢打的老虎，不是大家想像的建商，而是近百萬戶有房子出租的房東。根據2016年主計總處與內政部估算，全台租賃戶數為93.5萬戶（未報稅的仍有數十萬戶），這龐大的選票族群，才是政府不敢打的大老虎。

他舉例，實價登錄房東自租不必登錄，合法委託仲介出租要登錄。這個惡法造成房東逃漏稅溫床，並逼得合法房仲協助非法逃稅，嚴重破壞租賃市場秩序，從2011年他在房仲全聯會擔任理事長到現在，多年來向政府反應，當事者皆無動於衷，就可見政府真正不敢動的大老虎是誰？

他說，針對這個租賃惡法，有誰聽過民代或標榜居住正義的公民團體出聲？有誰聽過政府實價登錄2.0有要提出對房東租賃登錄修法？為什麼？答案是...因為他們不敢得罪上百萬戶房東加上家族合計200多萬的選票，這些人才是政府最怕的老虎，加上民代所提加重囤房稅居然還要為多戶持有房東減稅，政府為了選票，只會獎勵房東，根本動不了這群真正將小坪數房價與租金炒高的老虎。

李同榮認為，產官學丶民代們若不深思政策對錯，只顧為自己利益猛打假球，有一天年輕人清醒了，知道誰在打假球？知道危害他們的真正老虎是誰？居住不正義的真相就顯露無遺，要談居住正義丶請政府強制租屋主全面實價登錄丶不得為多屋出租減稅丶才能杜絕不當房價與租金炒作。

(中時電子報)