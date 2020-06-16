每年英國女王慶祝兩次生日，一次是實際生日4月21日，一次是6月官方生日。每年六月全世界的英國政府單位都會舉辦類似國慶日之相關慶祝活動，來慶祝女王的官方生日。今年由於「COVID-19」 帶來的嚴峻情勢與挑戰，英國以一個不同的方式來向女王生日致敬。

英國在台辦事處今天在臉書分享由英國皇家食譜所製作的巧克力生日蛋糕給在台灣齊力對抗 “COVID-19” 疫情的人們來紀念女王今年的94歲生日，向女王致敬。英國在台辦事處代表唐凱琳 (Catherine Nettleton) 今天也到外交部分享巧克力生日蛋糕給外交部吳釗燮部長，感謝外交部相關人員齊力對抗 「COVID-19」疫情。

英國在台辦事處鼓勵網友在官方臉書提名心目中的 「COVID-19」 英雄 （也許就是你的母親、鄰居或是妳的醫生、護士，但限居住於台灣之人士），辦事處將在6月30日下午隨機抽出94位抗疫英雄，送出限量之女王生日蛋糕！

英國皇家生日蛋糕食譜分享https：／／www.royal.uk／royal-chefs-share-chocolate-birthday-cake-recipe

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