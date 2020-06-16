余苑綺為小孩勇敢抗癌。（摘自余苑綺臉書）

余苑綺因直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散至肺部、肝臟，15日進行肝臟手術6小時，媽媽李亞萍相當不捨，坦言她一直喊「好冷好痛」，甚至整張臉痛到發白。幸好16日情況已好轉，李亞萍受訪表示：「她今天臉色好很多，不過還是蠻虛弱的，現在還插著引流管跟尿管，還要住院兩周。」她提及女兒本來為了回家看小孩，一直吵著要出院，最後被勸阻才作罷。

李亞萍對於余苑綺說：「妳現在血水都還在流，怎麼出去？妳回去要是有一個細菌感染的話，那更不得了，如果更嚴重，妳要受更大的苦。」她提及一定會得到醫生的允許，才讓女兒出院，不過為了緩解余苑綺對孩子的想念，她表示等女兒可以下床散步，她會把孩子帶到醫院附近跟媽媽見面，「希望作為她的恢復動力，現在疫情嚴重，小孩不要進來醫院，在附近見面比較好」。

余苑綺未來還要進行4到6次化療，這次手術丈夫陪在一旁，李亞萍說：「她現在還沒有辦法下床，等到下床的時候，需要力氣大的人幫忙扶著。」她坦言看到女兒今天臉色好轉，自己心情也好很多。

(中時 )