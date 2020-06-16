衛福部長陳時中今出席綠委舉辦的座談會，會後接受記者訪問，坦言近來的人氣有比較下滑，既然都下滑，怎還會選雙北市長。這一番酷酷回應，讓網友大讚「很會」、「這回應太幽默了」！

今日民進黨立在立法院舉辦「防疫有成，下一個超前部署：國際旅遊聯盟」國際座談會，邀請陳時中等政府部門代表、專家學者等人員出席。

陳時中在會後接受媒體採訪，有記者詢問「是否有沒有覺得聲量下降」？陳時中回應，「有感覺最近人氣比較下降，這是一個自然的情況，這些東西都起起落落，每個時代有每一個狀況不同，確實現在人氣比較低」。此話一出，讓身旁綠委全部大笑。

當記者再度問到是否下一步有要選雙北市長，陳時中直言，都人氣下滑了，怎麼還會想到這個？

陳時中的酷酷回答，讓臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」直言陳時中「很會」！批踢踢網友則大笑表示，「這境界比問A答C厲害多了，提問拳勁被消得如泥牛入海」、「邏輯好像沒錯」、「他真的IQEQ都高」、「這回答太幽默了」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)