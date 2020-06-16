野餐豐富內容包含木瓜粽、蕃薯粽、泰式木瓜絲、蔬果沙拉、水果甜點及火龍花茶（亦可選擇咖啡）。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲(右二)歡迎全國民眾端午節到山上，吃木瓜粽，到水道野餐，應節又養生。(曹婷婷攝)

安心防疫旅遊起跑，台南市搶端午商機、帶動山區發展！台南市山上區花園水道博物館、左鎮區左鎮化石園區，不到1年吸引逾百萬人次參訪，人潮也外溢到周邊社區，台南市政府趕在端午節前策畫「愈在地愈時尚」野餐，歡迎大家到山上水稻園區野餐，餐點集結山上區在地業者端出木瓜粽、火龍果花茶、火龍果麵等拿手料理，凝聚區域觀光能量。

台南市積極透過軟硬體建設帶動山區發展、拉近城鄉距離，去年甫開幕的山上花園水道博物館以及左鎮化石園區2個館區不到1年締造百萬觀光人潮，市府也搶攻這波觀光潮，協助在地產業振興，集結山上區的玉峰社區和咖啡業者，推出東西合璧野餐盛宴，食材以山上區時令蔬果製作，首波野餐於端午節限時登場。

其中，玉峰社區極力推展農業循環經濟概念，並設計農業體驗遊程，讓民眾享受農事樂趣。也與崑大學生合創「自然產生」品牌，將水果製成創新產品，包括冰淇淋、火龍果麵等，並將火龍果花製成酵素飲，解決食材浪費問題，並將獲利回饋社區。

K.Fika則是2017年底在山上開業的咖啡廳，創辦人Karen是土生土長山上人，澳洲留學後返鄉陪伴媽媽，她結合在地青農研發一系列專屬山上的特色料理，此外，注重養生健康的她也自製餐點醬汁，不使用防腐劑也不用調理包，保證每位客人吃得安全又健康！野餐豐富內容包含木瓜粽、蕃薯粽、泰式木瓜絲、蔬果沙拉、水果甜點及火龍花茶（亦可選擇咖啡）。

台南市長黃偉哲說，防疫新生活啟動後，隨之迎來的就是端午節，首波野餐組合主打端午節的節慶特色，稱為「粽夏．閨蜜分享2人組」以及「粽夏．閤家歡樂4人組」，之後當地業者更將隨當令節氣蔬果推出不同野餐組合，讓消費者在享受美食的同時，唇齒之間就能感受到在地文化特色。

此次野餐組採預購方式，2款野餐組定價各為2人組$499、4人組$599，隨餐皆附贈精美保冷袋。首波將於端午4天連假開賣，每日限量50份，預計6月18日開始訂購，6月22日截止收單，詳細訂購辦法將於近日公布於山上花園水道博物館及K.Fika臉書粉絲專頁。

(中時 )