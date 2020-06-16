北市府預計花費5億元整修北投公有市場。（譚宇哲攝）

北投公有市場中繼市場選址在大豐公園。（譚宇哲攝）

北市議會財政建設委員會16日到北投行政中心聽取市場處簡報。（譚宇哲攝）

北市府花費5億元整修北投公有市場，並在市場旁的大豐公園設置中繼市場，預計年底前動工，2023年完工，市議員陳重文、林世宗紛紛建議，應比照環南中繼市場申請食品安全管制系統準則（HACCP），讓市場整修後躍升國際標準市場，甚至超越號稱五星級市場的士東市場。

北投公有市場1981年使用至今近40年，因建物老舊，衍生消防、排水、通風等問題，北市府為規畫整修市場、遷移攤商，去年至今舉辦15次整合會議，地方人士仍對公園樹木移植、停車空間規畫、遊憩空間保留等問題表達疑慮。

北市議會財政建設委員會16日到北投公有市場視察，並在行政中心聽取市場處簡報，市場處指出，北投市場現有623攤，中繼市場規畫479攤，配合中繼市場設置，預計取消磺港溪停車場41個停車位，另於光明路規畫21輛、中繼市場規畫12輛停車空間。

市場處表示，中繼市場選址大豐公園，現有樹木135棵皆未達「台北市樹木保護自治條例」認定標準，預計保留33棵，移植102棵，未來仍會視狀況檢討，另也會保留大豐公園既有籃球場，並移設既有網球場，保留約939坪綠地，將現有遊具移放至公園南側，供民眾休憩。

北投市場自治會長吳萬強表示，場整修對北投人影響重大，不希望整修因樹木移植問題付諸流水。

溫泉里長許智全說，中繼市場停車位不夠，12輛車位根本沒什麼幫助，建議另尋地方增設更多車位，原有中繼市場停車位則用來蓋遊憩設施，造福更多居民。

市場處長陳廷輝表示，若北投市場要把HACCP納入是件好事，會把專家學者意見一併在統包時納入，至於相關停車位、樹木移植及休憩空間規畫等，後續會持續加強溝通、滾動式調整。

(中時 )