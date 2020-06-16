財長蘇建榮今（16日）在財部端節記者會上宣布公股銀行大利多，蘇建榮宣布，針對後疫情時代的振興政策，財政部將推出九大公股銀行融資的「兆元振興」融資方案，以及對於投資的「百億創投」計畫，來助攻全體產業在後疫情時代能獲得振興。

蘇建榮特別指出，過去公股的創投公司、創投基金等，多以「融資」為主，現在希望這些創投公司或基金能作經營轉型，百億計畫正是以「投資」為主，由各公股自主成立夕家不同性質和目標的創投基金，以達到「性質多元、投資精準、投融並進」的效果，特別是在中美貿易衝突和疫情之後的振興階段，產業鏈面臨重整、企業面臨升級轉型之際，各家公股創投基金可提供必要的資金協助，充份扮演「點火」的角色助攻民間投資、振興景氣，進而幫助就業。

而在九大行庫合力投入近9,000億的資金投入紓困之後，接下來在振興階段，財部也再領軍九大行庫推出「兆元振興」融資方案。蘇建榮對此特別指出，舉凡生物、資安、醫療、國防設備、綠能、民生戰略物資等六大產業，尤其成為公股「兆元融資振興」的重點產業。

蘇建榮指出，該兆元方案將在1年內提供兆元的資金額度，基準利率將以加碼不超過2％計算，現行融資利率最高將為2.81％，估計對於國內仍有中小企業借款利率超過4％的情況，有相當的減輕資金負擔幫助，希能藉此來滿足國際鏈結布局、創新及轉型升級等企業資金需求。

(工商 )