路透引述消息人士說法指出，摩根大通（JPMorgan Chase & Co）規劃，交易員與銷售人員自下周起自願性地返回曼哈頓總部上班。

在新冠病毒疫情期間，摩根大通實施員工居家工作，但仍約留有兩成銷售與交易人員在紐約辦公室。該銀行預計自6月22日開始，逐漸增加辦公室人力，到7月中估計會有5成員工返回辦公室工作。

高盛、花旗等華爾街銀行也都打算未來幾周陸續讓員工返回紐約辦公室上班。

(工商 )