摩根大通規劃員工下周起返回辦公室 14:202020/06/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述消息人士說法指出，摩根大通（JPMorgan Chase & Co）規劃，交易員與銷售人員自下周起自願性地返回曼哈頓總部上班。 在新冠病毒疫情期間，摩根大通實施員工居家工作，但仍約留有兩成銷售與交易人員在紐約辦公室。該銀行預計自6月22日開始，逐漸增加辦公室人力，到7月中估計會有5成員工返回辦公室工作。 高盛、花旗等華爾街銀行也都打算未來幾周陸續讓員工返回紐約辦公室上班。 (工商 ) #辦公室 #摩根大通 #返回 #規劃 #紐約 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普又出重手！美期指狂噴逾500點 - 即時 Fed老大出招 曝歇斯底里救市真相 - 財經 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 熱錢狂炸！外資瘋搶台股匯 台幣飆1.83角 - 財經 - 工商 合一狂爆！3個月股價飆11倍 金控大老帳面賺50億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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