家數再攀高 無薪假突破1,300家 14:232020/06/16 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部今（16日）天公布無薪假最新統計，本次新增60家，人數新增1,493人，最新實施無薪假的事業單位計1,323家，實施人數達2萬9,838人。 勞動部表示，本期多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。 從產業別來看，以批發及零售業實施家數達413家最多、製造業以332家居次、住宿及餐飲業以139家第三；若人數來看，製造業1萬5,037人最多、批發及零售業以5,175人次之、第三則為運輸及倉儲業以3,377人。 (工商 ) #無薪假 #勞動部 #事業單位 #實施人數 #多數 也許您會感興趣 財經熱門新聞 合一狂爆！3個月股價飆11倍 金控大老帳面賺50億 - 財經 Fed老大出招 曝歇斯底里救市真相 - 財經 川普又出重手！美期指狂噴逾500點 - 財經 為美軍製造晶片 台積電赴美設廠不可說的苦衷 - 財經 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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