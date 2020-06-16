勞動部今（16日）天公布無薪假最新統計，本次新增60家，人數新增1,493人，最新實施無薪假的事業單位計1,323家，實施人數達2萬9,838人。

勞動部表示，本期多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從產業別來看，以批發及零售業實施家數達413家最多、製造業以332家居次、住宿及餐飲業以139家第三；若人數來看，製造業1萬5,037人最多、批發及零售業以5,175人次之、第三則為運輸及倉儲業以3,377人。

(工商 )