台中市西屯區一處民宅16日傳出１名58歲婦人以不明溶濟澆在身上，點金紙引燃，可能為自焚尋短，消防局獲報到場搶救，火勢已由家人自行撲滅，經檢視並未發現燒炭器具，身體遭火燒傷，已面目全非，疑似為自焚，警消表示，不知使用何物自焚，仍需火調人員進一步調查釐清原因。

警方初步調查，江女患有憂鬱症，之前曾有想不開紀錄，家人特別關心她的生活作息，但家屬今天在車庫發現江女以燒金紙形式點燃，丈夫立即滅火，並請其兒子趕快通知消防隊到場滅火搶救。

消防局獲報民眾稱有家人燒炭自殺，立即派遣人車前往搶救，出動西屯、水湳分隊，出動消防車1輛、救護車1輛，消防人員8名，由水湳小隊長前往搶救。

警消人員到達現場，火勢已由家人自行撲滅，發現一名女性仰躺於地上，全身呈焦黑狀，經檢視並未發現燒炭器具，身體遭火燒傷，已面目全非，疑似為自焚，不知使用何物自焚，119到現場後判定已明顯死亡。

警消表示，詳細點燃火勢的原因，仍待消防隊火調科鑑識，進一步調查死因。

(中時 )