台中市大里區新興宮長期熱心公益、回饋地方，得知內新派出所因經費有限，電腦相關設備老舊，卻苦無經費汰舊換新，特於警察節之際，捐贈3組桌上型電腦設備，希望這批電腦，能協助警方，提升行政效率。

派出所員警，24小時輪班制，所內電腦全年無關，使用率非常高，因此電腦的折舊率也快，故障頻繁，霧峰分局內新派出所長張世杰表示，如此對於案件處理、為民服務等作業，一定受到影響，新興宮慷慨捐贈電腦設備，協助警方升級硬體設施，大大鼓舞員警工作士氣及有效提升行政效率，讓所內員警非常感謝。

捐贈儀式由新興宮主任委員王來成與副主任委員等相關幹部出席，由內新派出所所長張世杰、內新警友站站長王啟明等人代表受贈，王來成表示，希望這批電腦，能幫助員警提升工作效率；霧峰分局表示，新興宮廟長期以實際行動支持警政工作，為社會治安奉獻良多，非常感謝。

大里新興宮創建於清嘉慶二十年（西元1815年），曾於民國60年仿古重建，廟內主神是八媽（媽祖、天上聖母）俗稱八媽廟，是內新地區的信仰中心，香火鼎盛。

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(中時 )