華為手機的「超蘋果、趕三星」目標終於成真，Counterpoint Research最新數據顯示，4月份全球手機市場中，華為以21％的市占首度登上手機龍頭寶座，三星則受到印度封城、停產措施的衝擊，痛失霸主地位。

韓國中央日報報導，三星因印度市場的挫敗退下神壇，Counterpoint Research數據顯示，三星在4月份全球出貨市占萎縮至19.1％，使緊追在後的華為首度在單月數據上超越三星，華為以21.4％市占成為全球智慧型手機出貨王。

報導分析，全球兩大市場一熱一冷，是兩大品牌排名互換的關鍵，華為超越三星的關鍵在於4月大陸新冠肺炎疫情獲得有效控制，手機市場得以回暖，且在美國圍堵、制裁華為的情況，激起大陸消費者的愛國情緒，使華為4月在大陸手機市占率大幅提升至44％，較2019年同期上升13個百分點。

另一方面，三星如Galaxy S20等旗艦機在4月的銷售相當疲弱，此外，印度在4月為了防疫採取封城措施，大幅衝擊在印度有大量手機工廠的三星，當地工廠不得不停工停產的情況，讓三星手機4月份在印度的出貨暴跌。

綜觀全球出貨規模，手機受到疫情影響狀況仍相當嚴重，4月份出貨較2019年同期暴跌41％至6,937萬支。

在Counterpoint Research的2020年Q1數據中，全球手機出貨年減幅度達到歷史新高的13％，數量為2.494億支，為2014年以來首度智慧型手機Q1出貨不足3億支。Q1三星仍為最大品牌，全球市占約20％；華為加上子品牌榮耀則以3個百分點的差距緊追三星。

雖然華為終於登上全球手機第一，但有觀點認為，華為恐怕無法在王座上坐暖太久，因為印度已經在5月放鬆封城措施，料能有效提振三星手機出貨。在華為方面，則是遭到美國致命的禁令升級，使華為手機等產品的晶片供應受到嚴峻挑戰，有晶片代工實力的三星反而成為華為亟欲合作的對象之一。

另有外媒報導稱，華為願意以部分的手機市占為代價，換取三星電子幫助公司代工晶片。三星較華為更仰賴智慧型手機業務，而華為還有5G等電信設備業務可做為企業支柱。

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(中時電子報)